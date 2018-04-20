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Почему не стоит оставлять ключи в машине на автомойке
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Почему не стоит оставлять ключи в машине на автомойке 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Владелец немолодого Mercedes оставил свою машину в распоряжении мойщиков и ушел по делам. Вскоре одну из сотрудников сервиса понадобилось переставить машину: очевидно, ее помыли и нужно было освободить бокс.
К несчастью, сотрудник мойки не справился с автомобилем: возможно, перепутал педали или же просто не разобрался с управлением. В результате машина проломила ворота бокса и сбила куривших перед ним администратора мойки и сотрудницу сервиса. Последняя погибла от тяжелых травм, а женщина-администратор оказалась в больнице с ушибами.
Очевидно, теперь сотрудника ждет уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
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