Почему не стоит оставлять ключи в машине на автомойке

Владелец немолодого Mercedes оставил свою машину в распоряжении мойщиков и ушел по делам. Вскоре одну из сотрудников сервиса понадобилось переставить машину: очевидно, ее помыли и нужно было освободить бокс.

К несчастью, сотрудник мойки не справился с автомобилем: возможно, перепутал педали или же просто не разобрался с управлением. В результате машина проломила ворота бокса и сбила куривших перед ним администратора мойки и сотрудницу сервиса. Последняя погибла от тяжелых травм, а женщина-администратор оказалась в больнице с ушибами.

Очевидно, теперь сотрудника ждет уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.