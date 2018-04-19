Следователи разберутся в трагедии на автомойке, где Mercedes сбил женщину

Следователи начали проверку трагедии в Берёзовском, когда автомойщик на чужом Mersedes проехал сквозь ворота и насмерть сбил женщину.

"Предварительно установлено, что в указанное время один из сотрудников автомойки — молодой человек 1991 года рождения, не имея водительского удостоверения и не обладая достаточными навыками управления автотранспортом, стал отгонять одну автомашину для того, чтобы начать помывку другого транспортного средства, — уточняют следователи. — Не справившись с управлением автомашины, он совершил наезд на двух женщин, 1966 и 1989 годов рождения, стоявших вблизи автомойки. В результате произошедшего женщина 1966 года рождения, работавшая администратором автомойки, получила травмы, от которых через непродолжительное время скончалась в больнице, куда в экстренном порядке была госпитализирована после случившегося".

Второй женщине не потребовалась госпитализация.

Следователи опрашивают участников происшествия, его очевидцев, а также руководство автомойки. Истребуется и анализируется документация, регламентирующая технику безопасности. Назначена судмедэкспертиза тела погибшей. По итогам проверки будет решаться вопрос об уголовном деле.