Четыре человека пострадали в ДТП во Владивостоке

Водитель Honda Z утром 18 апреля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и спровоцировал аварию с Honda Fit Shuttle. Четыре женщины, которых позже госпитализировали, получили различные травмы.

Проводится расследование.

Туман стал причиной массового ДТП во Владивостоке, где столкнулись 13 машин. Авария произошла утром 18 апреля на трассе Де-Фриз

— Седанка — Патрокл.