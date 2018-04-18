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Четыре человека пострадали в ДТП во Владивостоке
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Четыре человека пострадали в ДТП во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Авария с участием Honda Fit Shuttle и Honda Z произошла во Владивостоке. Пострадали четыре человека. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Водитель Honda Z утром 18 апреля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и спровоцировал аварию с Honda Fit Shuttle. Четыре женщины, которых позже госпитализировали, получили различные травмы.
Проводится расследование.
Туман стал причиной массового ДТП во Владивостоке, где столкнулись 13 машин. Авария произошла утром 18 апреля на  трассе Де-Фриз
— Седанка — Патрокл.
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