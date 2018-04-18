Пьяный водитель «Жигулей» врезался в «КамАЗ» в Сормовском районе

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около часа ночи 17 апреля на улице Телеграфной. Мужчина 1988 г.р. (водительский стаж два года) управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «ВАЗ-217030», совершил столкновение с припаркованным у края дороги «КамАЗом» . После этого легковой автомобиль наехал человека, производившего работы на проезжей части.

В результате ДТП пострадал дорожный рабочий — мужчина 1961 г.р. Он госпитализирован с переломом.

Кроме того, пострадал пассажир легкового автомобиля — мужчина 1987 г.р. Он госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибленными ранами и переломом.