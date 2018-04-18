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В Приморье в результате ДТП пострадали 13 человек
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В Приморье в результате ДТП пострадали 13 человек 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Водитель иномарки врезался в автобус с пассажирами в Приморье: 13 человек пострадали, сообщает краевое УМВД.
ДТП произошло в селе Вольно-Надеждинское.
"Установлено, что 42-летний водитель автомашины Toyota Caldina, двигаясь в направлении улицы Дрегиса, потеряв сознание, не справился с управлением, снес ворота и въехал в припаркованный автобус ПАЗ. В автобусе на момент происшествия находились 25 пассажиров", — говорится в сообщении.
Водитель иномарки госпитализирован, травмы получили 12 пассажиров автобуса, им назначено амбулаторное лечение, информирует МВД. Авария произошла в светлое время суток.
По данным ряда СМИ, в автобусе находились пациенты психоневрологического интерната.
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