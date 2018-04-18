В Приморье в результате ДТП пострадали 13 человек

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости . Водитель иномарки врезался в автобус с пассажирами в Приморье: 13 человек пострадали, сообщает краевое УМВД ДТП произошло в селе Вольно-Надеждинское. "Установлено, что 42-летний водитель автомашины Toyota Caldina, двигаясь в направлении улицы Дрегиса, потеряв сознание, не справился с управлением, снес ворота и въехал в припаркованный автобус ПАЗ. В автобусе на момент происшествия находились 25 пассажиров", — говорится в сообщении. Водитель иномарки госпитализирован, травмы получили 12 пассажиров автобуса, им назначено амбулаторное лечение, информирует МВД. Авария произошла в светлое время суток. По данным ряда СМИ, в автобусе находились пациенты психоневрологического интерната.