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На Урале полиция обстреляла «Ниссан» с рецидивистами
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На Урале полиция обстреляла «Ниссан» с рецидивистами 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Погоня со стрельбой произошла на 350 км автодороги Пермь — Екатеринбург сегодня, 18 апреля 2018 года, ночью, сообщил «АиФ-Урал» официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.
Наряд ГИБДД попытался остановить «Ниссан», грубо нарушивший правила, но водитель ударил по газам. Преследование началось в Екатеринбурге около 2:50. На улице Белореченской к погоне присоединился ещё один наряд ДПС. Когда «Ниссан» оказался на загородной трассе, один из инспекторов выстрелил в воздух из табельного «Макарова», а потом открыл огонь по колесам иномарки. Только в поселке Новоалексеевка (Первоуральск), когда все четыре колеса были пробиты, машина остановилась, а водитель и четверо пассажиров бросились врассыпную. Однако через короткое время все они были задержаны. Как выяснилось, почти все они ранее были судимы за грабежи и кражи, а один — за насильственные действия сексуального характера. Машина числилась в угоне. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него не было.
Сейчас полиция проводит проверку этого инцидента. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по факту незаконного завладения автомобилем. Кроме того, в отношении водителя полиция уже составила административный протокол (невыполнение водителем, не имеющим права управления, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
«Санкция данной статьи предусматривает административный арест на срок до пятнадцати суток», — пояснил полковник Горелых.
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