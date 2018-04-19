В Иркутске полицейские установили и задержали водителя, устроившего двойную аварию и скрывшегося с места ДТП

В Иркутске полицейские установили и задержали водителя, устроившего два дорожно-транспортных происшествия и скрывшегося с места аварии вечером 8 апреля на улице Баррикад.

Проводится всесторонняя проверка обстоятельств произошедшего.

По факту данного происшествия известно,

что 21-летний молодой человек, управляя автомашиной « Тойота Камри», не имея права управления, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомашиной «Тойота Королла».

Затем, при попытке скрыться с места происшествия, столкнулся еще с одной

Водитель «Камри» и тут не растерялся: он вышел из автомашины и набросился с кулаками на других участников ДТП, не признавая своей вины, а затем совершил побег вместе со своими

пассажирами, не дожидаясь сотрудников ГИБДД , бросив автомобиль на месте

аварии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий

сотрудникам ГИБДД удалось установить и найти скрывшегося водителя. На молодого человека составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за то, что он покинул место ДТП. Данное

правонарушение влечет лишение права управления транспортными средствами

на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также нарушителя привлекли по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), что предусматривает

наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати

тысяч рублей и по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем

транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление

транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо

отсутствует), что влечет наложение административного штрафа в размере

восьмисот рублей.

Кроме того, за выезд на полосу,

предназначенную для встречного движения водителю грозит наложение

административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права

управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев

(ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).