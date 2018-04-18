В Самаре КамАЗ протаранил три торговых павильона

Во вторник, 17 апреля, в 19:30, в Самаре, 47-летний мужчина, находившийся за рулём грузовика КамАЗ, следуя по проспекту Кирова, со стороны Заводского шоссе в сторону улицы Физкультурной, по предварительной версии полицейских, не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в три торговых павильона, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

В результате автомобильной аварии водитель КамАЗа получил травмы и был госпитализирован.