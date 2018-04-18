В Прикамье сократилось число жителей, в чьих домах отключали тепло и воду

На заседании краевого правительства обсудили предварительные итоги отопительного сезона 2017-2018 годов в Прикамье. Как сообщил 18 апреля губернатор Максим Решетников , число людей, которые подверглись отключениям, сократилось, но при этом выросло количество аварий в сфере ЖКХ.

Так, под отключение коммунальных ресурсов за этот сезон в крае попали 74 343 жителя. Это на 20% меньше, если сравнивать с отопительным сезоном в 2016-2017 годах.

Количество аварий на инженерных сетях и объектах ЖКХ с прошлого года выросло на 27,2%. Эксперты объясняют такой рост многолетней изношенностью коммунальных сетей, влиянием погодных условий и человеческим факторам.

По словам зампреда правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальева, чрезвычайные ситуации, произошедшие в крае, носили локальный характер.