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В Прикамье сократилось число жителей, в чьих домах отключали тепло и воду
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В Прикамье сократилось число жителей, в чьих домах отключали тепло и воду 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
На заседании краевого правительства обсудили предварительные итоги отопительного сезона 2017-2018 годов в Прикамье. Как сообщил 18 апреля губернатор Максим Решетников, число людей, которые подверглись отключениям, сократилось, но при этом выросло количество аварий в сфере ЖКХ.
Так, под отключение коммунальных ресурсов за этот сезон в крае попали 74 343 жителя. Это на 20% меньше, если сравнивать с отопительным сезоном в 2016-2017 годах.
Количество аварий на инженерных сетях и объектах ЖКХ с прошлого года выросло на 27,2%. Эксперты объясняют такой рост многолетней изношенностью коммунальных сетей, влиянием погодных условий и человеческим факторам.
По словам зампреда правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальева, чрезвычайные ситуации, произошедшие в крае, носили локальный характер.
«В качестве мер по предупреждению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ использовались жёсткий контроль исполнения инвестиционных и производственных программ, точечная модернизация системы ЖКХ, в том числе за счёт бюджетных средств. Также ужесточили контроль за исполнением предписаний Ростехнадзора, повысили качество тренировок и обучения органов МСУ и соответствующих служб ЖКХ», — отметил Антон Удальёв.
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