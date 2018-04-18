В Прикамье выросло число аварий на коммунальных сетях

По итогам минувшего отопительного сезона в Пермском крае выросло число аварий на сетях, однако на 20% сократилось количество жителей региона, в чьих домах отключили коммунальные ресурсы.

«Блоку ЖКХ надо сделать выводы и обратить внимание на качество приемки объектов во время подготовки к отопительному сезону и на работу коммунальных и аварийных служб. Как мы знаем, в ряде случаев можно было ситуацию до ЧС не доводить. Для этого требовалось принятие своевременных решений по устранению аварий», — отметил глава региона Максим Решетников