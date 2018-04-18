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В Прикамье выросло число аварий на коммунальных сетях
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В Прикамье выросло число аварий на коммунальных сетях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По итогам минувшего отопительного сезона в Пермском крае выросло число аварий на сетях, однако на 20% сократилось количество жителей региона, в чьих домах отключили коммунальные ресурсы.
«Блоку ЖКХ надо сделать выводы и обратить внимание на качество приемки объектов во время подготовки к отопительному сезону и на работу коммунальных и аварийных служб. Как мы знаем, в ряде случаев можно было ситуацию до ЧС не доводить. Для этого требовалось принятие своевременных решений по устранению аварий», — отметил глава региона Максим Решетников.
На заседании краевого правительства было подчеркнуто, что аварии чаще всего носят локальный характер, в качестве мер предупреждения испольщуется строгий контроль над исполнением инвестиционных программ и предписаний Ростехнадзора.
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