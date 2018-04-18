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Движение поездов на станции Евсино в НСО удалось восстановить
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Движение поездов на станции Евсино в НСО удалось восстановить 

АиФ-Новосибирск 20 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Движение поездов на станции Евсино восстановили. Об этом сообщает пресс-служба ОАО РЖД.
По третьему пути станции Евсино удалось восстановить движение поездов после схода вагонов.
Напоминаем, сегодня в 11:02 по московскому времени с подъездных путей, которые не принадлежат ОАО «РЖД», сошел тепловоз с 35 вагонами, а затем столкнулся с вагонами грузового поезда, который стоял на 4 пути станции Евсино.
В результате столкновения сошло 15 вагонов. Кроме того, пострадал машинист. Его госпитализировали с травмами. Отметим, что тепловоз также не принадлежал ОАО «РЖД».
Из-за ЧП движение двух пригородных электропоездов на участке Искитим — Черепаново отменили: №6619 Новосибирск-Главный — Черепаново и №6616 Черепаново — Новосибирск-Главный.
Пассажирам первого отмененного рейса предоставили автобусы, а пассажиры второго последовали на электропоезде №6620 Черепаново — Новосибирск-Главный. Задержек других пассажирских поездов не было.
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