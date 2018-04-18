На станции Евсино НСО тепловоз сошел с рельсов и столкнулся поездом

На станции Евсино Новосибирской области произошло столкновение тепловоза и грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба «Западно-Сибирской железной дороги».

Сегодня в 15 часов по местному времени на станции Евсино тепловоз сошел с подъездных путей ООО «Восток Уголь» и в дальнейшем столкнулся со стоящим на 4 пути грузовым поездом. Из-за этого сошло 10 вагонов. Чтобы освободить пути, к месту ЧП выдвинулись восстановительные поезда со станций Инская и Алтайская. Сообщается также, что тепловоз не принадлежит ОАО «РЖД»

В связи с крупной аварией на путях ожидаются задержки поездов. Оперативная комиссия уже выехала на место происшествия. График движения поездов теперь необходимо уточнять на сайте ОАО «РЖД». На месте также работали спасатели.