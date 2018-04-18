Ещё
На станции Евсино НСО тепловоз сошел с рельсов и столкнулся поездом
Далее:
Читайте также:
Ещё

На станции Евсино НСО тепловоз сошел с рельсов и столкнулся поездом 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На станции Евсино Новосибирской области произошло столкновение тепловоза и грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба «Западно-Сибирской железной дороги».
Сегодня в 15 часов по местному времени на станции Евсино тепловоз сошел с подъездных путей ООО «Восток Уголь» и в дальнейшем столкнулся со стоящим на 4 пути грузовым поездом. Из-за этого сошло 10 вагонов. Чтобы освободить пути, к месту ЧП выдвинулись восстановительные поезда со станций Инская и Алтайская. Сообщается также, что тепловоз не принадлежит ОАО «РЖД».
В связи с крупной аварией на путях ожидаются задержки поездов. Оперативная комиссия уже выехала на место происшествия. График движения поездов теперь необходимо уточнять на сайте ОАО «РЖД». На месте также работали спасатели.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Детские жертвы. В большинстве случаев виноваты взрослые Выпавший из грузовика лист металла подбил иномарку в Новосибирске В Краснообске сбили на переходе женщину сегодня утром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»22
Казахстан закрыл границу с Россией81
Volkswagen издевается над Mercedes
Подержанные авто растут в цене
Лимузин Путина нашли на «Авто.ру»
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение