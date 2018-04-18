21-летняя оренбурженка бросила 7-месячного сына на пол, малыш в больнице

21-летняя жительница Оренбурга подозревается в причинении тяжкого вреда 7-месячному сыну.

Ребенок был доставлен с травмами головы из квартиры, где проживал, в больницу 30 марта.

Предварительно следователи выяснили, что подозреваемая бросила плачущего сына на пол головой вниз и занялась домашними делами. Тревогу забила бабушка пострадавшего, которая в скором времени пришла в гости. Пожилая женщина настояла на госпитализации внука, увидев ссадины. Состояние малолетнего оценивается как средней тяжести, сообщает СУ СК региона.

Расследование дела продолжается. Следователи также оценят действиям сотрудников системы профилактики по осуществлению контроля за семьей.