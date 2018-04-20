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РЖД запустят дополнительные поезда «Аллегро» на время ЧМ-2018
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РЖД запустят дополнительные поезда «Аллегро» на время ЧМ-2018 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: ngs.ru
«Российские железные дороги» запустят дополнительные поезда «Аллегро» 4, 11 и 15 июля из Санкт-Петербурга в Хельсинки для перевозки болельщиков во время Чемпионата мира по футболу-2018, сообщили в РЖД.
Стоимость проезда на данный рейс во второй класс — 59 евро, в первый класс — 104,03 евро.
Продажа билетов открывается за 60 суток до отправления поезда. При продаже проездных документов расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на день оформления проездных документов.
Скоростной пассажирский поезд «Аллегро» РЖД и VR Group запустили между Хельсинки и Санкт-Петербургом в декабре 2010 года. Протяженность маршрута составляет 407 км, а время в пути — 3,5 часа.
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