Черный Ford сбил школьницу в Краснодаре: открытая черепно-мозговая травма

Краснодар. 20 апреля — Новая Кубань. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию в 12:10.

По предварительным данным в районе ул. Марины Цветаевой, 15 черная иномарка сбила ребенка. При движении по двухполосному участку дороги водитель автомобиля для вывоза мусора притормозил перед пешеходным переходом и пропустил девочку. В это время по соседней полосе двигался Ford Focus . Находившийся за рулем, видимо, не предугадал, что на проезжей части может оказаться человек.

Иномарка допустила наезд на 10-летнюю девочку, протащив её по дороге ещё несколько метров.