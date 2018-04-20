Черный Ford сбил школьницу в Краснодаре: открытая черепно-мозговая травма 

Краснодар. 20 апреля — Новая Кубань. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию в 12:10.
По предварительным данным в районе ул. Марины Цветаевой, 15 черная иномарка сбила ребенка. При движении по двухполосному участку дороги водитель автомобиля для вывоза мусора притормозил перед пешеходным переходом и пропустил девочку. В это время по соседней полосе двигался Ford Focus. Находившийся за рулем, видимо, не предугадал, что на проезжей части может оказаться человек.
Иномарка допустила наезд на 10-летнюю девочку, протащив её по дороге ещё несколько метров.
Инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева сообщила, что пострадавшая была госпитализирована с места ДТП в бессознательном состоянии. Девочка доставлена в краевую больницу. У нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма.