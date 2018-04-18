Участник ночного дрифта на Северном мосту в Краснодаре привлечен к ответственности

Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. «Дорожные шалости» на пересечении улиц Северной и Ломоносова, 15 апреля, плохо закончились для участников.

По факту обнаружения в сети Интернет видеозаписи событий краснодарской полицией была проведена проверка.

Установлено, что за рулем одной из иномарок находился 30-летний местный житель. Причем машина принадлежит не ему, а его отцу. А у лихача ещё в конце 2017 года истек срок действия водительского удостоверения.

В итоге в отношении 30-летнего краснодарца составлены 4 административных протокола. Руководитель пресс-службы УСВД по г. Краснодару Артем Коноваленко огласил перечень допущенных правонарушений:

— Неоднократный выезд на полосу встречного движения, разворот на наземном пешеходном переходе, повреждение и загрязнение дорожной разметки и управление автомобилем без действующего водительского удостоверения. Водителю грозят административные штрафы на общую сумму в размере более 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Административное расследования начато и в отношении его отца. Владельца ТС могут привлечь к ответственности за передачу машины лицу, заведомо зная об отсутствии у последнего права управления ею.

Второй участник ночного дрифта пока не установлен.

* Внимание, розыск: краснодарские лихачи устроили ночной дрифт на Северном мосту