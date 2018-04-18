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Участник ночного дрифта на Северном мосту в Краснодаре привлечен к ответственности
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Участник ночного дрифта на Северном мосту в Краснодаре привлечен к ответственности 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. «Дорожные шалости» на пересечении улиц Северной и Ломоносова, 15 апреля, плохо закончились для участников.
По факту обнаружения в сети Интернет видеозаписи событий краснодарской полицией была проведена проверка.
Установлено, что за рулем одной из иномарок находился 30-летний местный житель. Причем машина принадлежит не ему, а его отцу. А у лихача ещё в конце 2017 года истек срок действия водительского удостоверения.
В итоге в отношении 30-летнего краснодарца составлены 4 административных протокола. Руководитель пресс-службы УСВД по г. Краснодару Артем Коноваленко огласил перечень допущенных правонарушений:
— Неоднократный выезд на полосу встречного движения, разворот на наземном пешеходном переходе, повреждение и загрязнение дорожной разметки и управление автомобилем без действующего водительского удостоверения. Водителю грозят административные штрафы на общую сумму в размере более 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Административное расследования начато и в отношении его отца. Владельца ТС могут привлечь к ответственности за передачу машины лицу, заведомо зная об отсутствии у последнего права управления ею.
Второй участник ночного дрифта пока не установлен.
* Внимание, розыск: краснодарские лихачи устроили ночной дрифт на Северном мосту
Напомним, что на видео фигурировали BMW X5 и Mercedes.
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