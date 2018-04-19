В Краснодаре автоледи сбила 11-летнего мальчика 

Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. В краевой столице в среду около 6 часов вечера на улице Бородинской 11-летний ребенок попал под колеса иномарки.
По предварительным данным, мальчик выходил на проезжую часть дороги из-за припаркованных машин. В этот момент школьника сбила 43-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Jazz.
Как сообщила инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева, юный переход был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом носа и ссадины плеча. Мальчику назначено амбулаторное лечение.