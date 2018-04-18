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В Волгограде выявили девять маршруток с техническими неисправностями
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В Волгограде выявили девять маршруток с техническими неисправностями 

АиФ Волгоград 56 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Две маршрутки сняли с рейса, одну арестовали и шесть отправили на спецстоянку в Волгограде.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» сотрудники мэрии, ГИБДД и УГАДН снова проводят рейды, в рамках которых выявляют маршрутки с техническими неисправностями. Особое внимание при проверке транспорта специалисты обращают на состояние тормоза, рулевого управления, двигателя и фар. Только за 16 и 17 апреля инспекторы выписали 37 протоколов на водителей маршруток, шесть из которых касались неисправностей рулевой и тормозной систем. Специалисты отмечают, что чаще всего подобный транспорт ездит под табличкой «заказной».
Добавим, что только за последние полгода межведомственная комиссия выписала 1 000 протоколов в связи неисправностями в маршрутках. Более 100 микроавтобусов сняли с рейса из-за угрозы для безопасности пассажиров и других автомобилей.
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