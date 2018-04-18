Ещё
Спрос на новые легковые машины в ЕС в марте снизился на 5,3%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спрос на новые легковые машины в ЕС в марте снизился на 5,3% 

Прайм 29 минут назад
Фото: Прайм
Спрос на новые легковые автомобили в странах Евросоюза сократился в марте на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в среду в сообщении Ассоциации европейских автопроизводителей.
"В марте 2018 года рынок пассажирских автомобилей Евросоюза снизился на 5,3%, число постановок на учет новых машин составило 1,793 миллиона штук. Однако необходимо отметить, что результаты марта прошлого года, когда был зафиксирован наилучший показатель, представляют собой высокую базу для сравнения", — отмечается в релизе.
На основных рынках сбыта автомобилей в ЕС преобладало падение спроса, следует из релиза. В Великобритании, находящейся в процессе выхода из Евросоюза, продажи в марте рухнули на 15,7%. Спрос на новые автомобили в Италии упал на 5,8%, в Германии — на 3,4%. Рост был зафиксирован во Франции (2,2%) и Испании (2,1%).
В первом квартале текущего года спрос на новые пассажирские машины в ЕС поднялся на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом за этот период в Евросоюзе на учет поставлено около 4,17 миллиона новых машин, сообщает ассоциация.
Спрос за первые три месяца этого года преимущественно вырос на основных рынках ЕС: в Испании — на 10,5%, Германии — на 4,0% и Франции — на 2,9%. Сокращение спроса было отмечено в Италии на 1,5% и Великобритании — на 12,4%.
Прайм: последние новости
Alibaba разрабатывает "умные" авто Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на юрлицо Электроснабжение в Чечне полностью восстановлено - Минэнерго РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»20
Казахстан закрыл границу с Россией81
Volkswagen издевается над Mercedes
Подержанные авто растут в цене
Лимузин Путина нашли на «Авто.ру»
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение