«Водитель заснул»: на трассе в Челябинской области перевернулась машина BlaBlaCar

Утром в среду, 18 апреля, в районе посёлка Степное перевернулся автомобиль, набравший пассажиров через сервис BlaBlaCar. Пострадавшие выложили фото с места аварии в соцсети.

— Водитель просто заснул за рулём. Чуть не влетел во встречную машину. Занесло, улетели с трассы, несколько раз перевернулись, — пишет анонимный пользователь в группе «На дорогах Магнитки». — Девушка в тяжелом состоянии. Мы же втроём, вместе с водителем, получили ушибы. Садясь к незнакомому водителю, вы рискуете уйти на тот свет.

Машина несколько раз перевернулась

Как уточнили в отделе пропаганды областной ГИБДД , сообщение о ДТП поступило около 6 утра.

— На 93-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск 22 -летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, съехал в кювет через встречную полосу и опрокинулся, — рассказали ГИБДД. — Пассажирка 24 лет госпитализирована.