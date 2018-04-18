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«Водитель заснул»: на трассе в Челябинской области перевернулась машина BlaBlaCar
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«Водитель заснул»: на трассе в Челябинской области перевернулась машина BlaBlaCar 

74.ru 50 минут назад
Фото: 74.ru
Утром в среду, 18 апреля, в районе посёлка Степное перевернулся автомобиль, набравший пассажиров через сервис BlaBlaCar. Пострадавшие выложили фото с места аварии в соцсети.
— Водитель просто заснул за рулём. Чуть не влетел во встречную машину. Занесло, улетели с трассы, несколько раз перевернулись, — пишет анонимный пользователь в группе «На дорогах Магнитки». — Девушка в тяжелом состоянии. Мы же втроём, вместе с водителем, получили ушибы. Садясь к незнакомому водителю, вы рискуете уйти на тот свет.
Машина несколько раз перевернулась
Как уточнили в отделе пропаганды областной ГИБДД, сообщение о ДТП поступило около 6 утра.
— На 93-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск 22 -летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, съехал в кювет через встречную полосу и опрокинулся, — рассказали ГИБДД. — Пассажирка 24 лет госпитализирована.
1 мая прошлого года на автодороге Пласт — Демарино — Старый Кумляк участница сервиса BlaBlaCar, 21-летняя водитель Hyundai Solaris, при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в Nissan Teanа, в котором ехали муж и жена. Машина виновницы аварии перевернулась, её 20-летняя пассажирка получила серьёзные увечья и умерла в реанимации, четверо участников ДТП были ранены. В ноябре учинившую аварию девушку приговорили к полутора годам лишения свободы условно и обязали её выплатить родным погибшей 1,7 миллиона рублей.
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