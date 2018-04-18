На пензенской трассе в перевернувшейся легковушки погибли два человека

Появились подробности ДТП с перевернувшимся на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области автомобилем.

Напомним, аварию зафиксировали 17 апреля в 11.30 на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино». 39-летний водитель легковушки «ВАЗ-211440» не справился с управлением и на большой скорости допустил опрокидывание машины.

«Из-за инцидента 39-летний водитель и его 30-летний пассажир автомобиля от полученных ранений погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.