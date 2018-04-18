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На пензенской трассе в перевернувшейся легковушки погибли два человека
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На пензенской трассе в перевернувшейся легковушки погибли два человека 

PNZdrive 49 минут назад
Фото: PNZdrive
Появились подробности ДТП с перевернувшимся на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области автомобилем.
Напомним, аварию зафиксировали 17 апреля в 11.30 на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино». 39-летний водитель легковушки «ВАЗ-211440» не справился с управлением и на большой скорости допустил опрокидывание машины.
«Из-за инцидента 39-летний водитель и его 30-летний пассажир автомобиля от полученных ранений погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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