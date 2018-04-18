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Авария на водоводе оставила без воды и тепла 5000 человек в Волхове
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Авария на водоводе оставила без воды и тепла 5000 человек в Волхове 

Ivyborg.ru 35 минут назад
Из-за аварийной поломки на водоводе около пяти тысяч жителей Волхова остались без горячей воды и отопления. Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, время восстановления неизвестно.
Сообщение об аварии на водоводе в Волхове поступило диспетчеру около часа дня 18 апреля. Оказалось, что всего в зоне отключения находятся 29 домов, в которых проживают 4800 человек.
На месте аварии на водоводе работают аварийная бригада «ЛОТЭК» и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Волховского района в составе девяти человек и трех единиц техники.
Ориентировочное время восстановления зависит от степени тяжести поломки.
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