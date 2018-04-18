«Отключившийся» водитель столкнулся с автобусом и травмировал 12 человек в Приморье

Водитель автомобиля Toyota Caldina потерял сознание и врезался в припаркованный автобус в Надеждинском районе. В тот момент в транспортном средстве находились 25 человек, 13 из которых пострадали. Об этом сообщили на сайте Приморского края.

42-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Дрегиса. В какой-то момент он потерял сознание, снес ворота и въехал в припаркованный автобус ПАЗ. В момент столкновения в автобусе было 25 человек.

В результате аварии самые сильные травмы получил водитель иномарки — его госпитализировали. Еще 12 пассажиров ПАЗа пострадали — им назначили амбулаторное лечение.

ДТП произошло в светлое время суток, а данный участок дороги не является очагом аварийности.

По факту аварии проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

18 апреля в индийском штате Мадхья‐Прадеш с моста упал грузовик, в результате чего погибли более 20 человек. В автобусе ехали гости свадебной вечеринки.