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«Отключившийся» водитель столкнулся с автобусом и травмировал 12 человек в Приморье
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«Отключившийся» водитель столкнулся с автобусом и травмировал 12 человек в Приморье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ДорИнфо
Водитель автомобиля Toyota Caldina потерял сознание и врезался в припаркованный автобус в Надеждинском районе. В тот момент в транспортном средстве находились 25 человек, 13 из которых пострадали. Об этом сообщили на сайте Приморского края.
42-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Дрегиса. В какой-то момент он потерял сознание, снес ворота и въехал в припаркованный автобус ПАЗ. В момент столкновения в автобусе было 25 человек.
В результате аварии самые сильные травмы получил водитель иномарки — его госпитализировали. Еще 12 пассажиров ПАЗа пострадали — им назначили амбулаторное лечение.
ДТП произошло в светлое время суток, а данный участок дороги не является очагом аварийности.
По факту аварии проводится проверка, назначен ряд экспертиз.
18 апреля в индийском штате Мадхья‐Прадеш с моста упал грузовик, в результате чего погибли более 20 человек. В автобусе ехали гости свадебной вечеринки.
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