Пассажирка получила травму в дзержинской маршрутке

45-летней жительнице Дзержинска потребовалась медицинская помощь после поездки в маршрутке. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась 17 апреля около 13.00 на улице Красноармейской. По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса «ПАЗ», следующего по маршруту № 10, слишком резко начал движение. В результате этого одна из пассажирок упала в салоне. Стаж предполагаемого виновника произошедшего составляет 27 лет.

Пострадавшая женщина самостоятельно обратилась в травмопункт, где у нее диагностировали ушибы. Госпитализация ей не потребовалась. Врачи оказали женщине помощь и отпустили ее домой.

Напомним, четырехлетняя девочка пострадала во время поездки в нижегородском трамвае.