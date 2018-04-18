Маршрутки спрятались. Из-за чего возник транспортный коллапс на Ставрополье

Проверки надзорных органов вызвали проблемы с общественным транспортом в двух городах Ставрополья. Водители отказались выходить на маршруты, потому что в краевом центре ловили неисправные автобусы, а в Минеральных Водах — всех перевозчиков подряд, так как все они оказались нелегальными.

Нужна ли автобусам операция?

Перед Пасхой Ставрополь столкнулся с недостатком автобусов на маршрутах. По словам очевидцев, на остановках скапливалось больше полусотни пассажиров, а когда автобусы или троллейбусы подъезжали, люди набивались в них, как селёдка в банке. Маршрутки пропали.

Оказалось, что причиной коллапса стала операция Госавтоинспекции «Автобус». С четырёх утра 6 апреля до особого распоряжения начались проверки пассажирского транспорта. За первые же часы рейда в городе выявили больше сотни неисправных автобусов. У 30 машин были несанкционированные изменения в конструкции, и их регистрацию аннулировали. Многие нелегально демонтировали световые приборы, неправильно оборудовали технику под газовое топливо, ездили на шинах с разным рисунком протектора. А у одного автобуса не работал руль.

Горожан, которые по часу стояли на остановках, такой подход к проверкам общественного транспорта возмутил. Многие считают, что проверять автобусы нужно в рабочем режиме, а не авралом.

Однако в ГИБДД рейды считают необходимыми.

«Когда случается ДТП из-за неисправностей пассажирского транспорта, все упрекают ГАИ. Один только автобус с нерабочим рулевым управлением ставил под угрозу жизни 40 пассажиров и людей в других автомобилях», — напомнила представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения Юлия Куземская.

Рейды в Ставрополе продолжаются. Нарушителям выписывают 500 рублей штрафа по ст. 12.5 КоАП и дают срок на устранение технической неисправности, после чего большинство автобусов и маршруток остаются курсировать на линии.

Перевозчик — не посредник

В Минеральных Водах проблемы с маршрутками начались уже после Пасхи. Тысячам людей пришлось добираться по городу на такси и платить втридорога.

«Как мне рассказал таксист, 9 апреля не вышло 50% маршруток, 10 апреля три четверти, а 11-го не должны были выходить вовсе», — рассказала жительница Кавминвод Оксана Касумова, не дождавшаяся общественного транспорта в аэропорту.

«Забастовку» маршрутчиков в Минводах вызвали проверки Ространснадзора . Инспекторы отреагировали на жалобу одного из некоммерческих партнёрств и убедились, что почти весь городской пассажирский транспорт работает нелегально!

Конкурс на право перевозить пассажиров выиграло «Минераловодское пассажирское автотранспортное предприятие», но исполнять обязанности оно наняло индивидуальных предпринимателей, передав им свои маршрутные карты.

«Мы увидели, что рейсы выполняют люди, которых можно назвать незаконными перевозчиками. Они в конкурсе не участвовали и не имеют право работать, — пояснил замначальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Валерий Изосимов. — Маршрутных карт, где они были бы указаны в качестве перевозчиков, у них на руках не было, а это административное правонарушение».

Штраф для юридических лиц равен 300 тысяч рублей, поэтому неудивительно, что многие предприниматели предпочли отсидеться во время проверок дома. Из-за этого к обеду 10 апреля ситуация в городском округе настолько накалилась, что властям пришлось экстренно искать выход. В итоге городские власти выдали временные маршрутные карты реальным перевозчикам, а конкурс решили провести повторно.

Такая схема работы, по данным Ространснадзора, была и в других городах края. Но жалоб оттуда пока нет. Вместе с тем, с 1 января этого года посредникам прикрыли лазейки. Вступили в силу изменения в 220 федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров… ». Теперь в нём чётко указано, что перевозчики должны выпускать на маршруты только собственные транспортные средства и только тех водителей, с которыми заключены трудовые договоры. Запрещена передача маршрутных карт.

«Надеемся, что главы администраций других районов и городов сделают выводы из минераловодской ситуации и приведут в соответствие с законом пассажирские перевозки, чтобы у них не возникли такие ж проблемы», — предупредил Валерий Изосимов.