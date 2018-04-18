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В Воронежской области Lada сбила подростка на мотоцикле
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В Воронежской области Lada сбила подростка на мотоцикле 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Бутурлиновке произошла авария с участием 14-летнего мотоциклиста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Днем 18 апреля женщина на Lada Kalina врезалась в мотоцикл Orion, на котором ехал подросток. Мальчика госпитализировали с травмами.
Полицейские начали проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кстати, в Воронежской области начинают массово проверять перевозку пассажиров автобусами, проводятся сплошные проверки автобусов. По информации полиции, за три месяца в Воронежской области за три месяца произошло 34 аварии с участием пассажирского транспорта. В них погибли 10 человек и пострадали 59.
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