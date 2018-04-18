18 детей пострадало в ДТП на севере Франции

Париж, 18 апреля / Синьхуа / — Авария между двумя мини-автобусами с детьми-инвалидами и еще одним автомобилем произошла на автомагистрали между Лиллем и Дюнкерком на севере Франции. В результате аварии как минимум 18 детей было ранено. Об этом сообщили местные СМИ.

Два мини-автобуса врезались в автомобиль сегодня утром, в результате чего есть пострадавшие, 3 из них получили тяжелые ранения.

50 пожарных на месте инцидента помогали эвакуировать раненых при помощи вертолета.

Причины аварии еще не установлены. —0—