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18 детей пострадало в ДТП на севере Франции
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18 детей пострадало в ДТП на севере Франции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 18 апреля /Синьхуа/ — Авария между двумя мини-автобусами с детьми-инвалидами и еще одним автомобилем произошла на автомагистрали между Лиллем и Дюнкерком на севере Франции. В результате аварии как минимум 18 детей было ранено. Об этом сообщили местные СМИ.
Два мини-автобуса врезались в автомобиль сегодня утром, в результате чего есть пострадавшие, 3 из них получили тяжелые ранения.
50 пожарных на месте инцидента помогали эвакуировать раненых при помощи вертолета.
Причины аварии еще не установлены. —0—
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