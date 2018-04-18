Итоги акции «Тайный пассажир» подвели в Нижегородской области

Активисты нижегородских общественных организаций рассказали о результатах акции «Тайный пассажир» на видеоконференции в нижегородском управлении ГИБДД 18 апреля. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции.

Два года назад волонтеры уже оценивали нижегородских перевозчиков. Тогда в регионе отмечался всплеск происшествий с участием пассажирского транспорта.

По итогам трех месяцев 2018 года отмечено двукратное снижение аварийности по вине водителей маршрутных автобусов: произошло всего 21 ДТП, в которых 26 участников движения получили ранения.

Акция стала более массовой: обработано 505 анкет. Расширилась и география мероприятия: народные контролеры работали не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, Богородске и Кстове.

Тем не менее, к автотранспортникам остается немало претензий. Так, 21% водителей разговаривает во время движения по мобильнику, 15% могут начать движение с открытой дверью, 12% устраивают «гонки» с конкурентами, а 3% могут проигнорировать сигналы светофора.

Из негативных моментов можно также выделить возросшее число резких, по мнению пассажиров, торможений автобусов.

Результаты анкетирования можно посмотреть здесь.

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