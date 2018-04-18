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На Украине обсуждают возможность отмены желтого сигнала светофора
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На Украине обсуждают возможность отмены желтого сигнала светофора 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правительству рассмотреть возможность отмены желтого сигнала светофора. Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
По его словам, изучать этот вопрос будут «Укравтодор» и «Укртрансбезопасность». Если эти организации придут к выводу, что сигнал стоит отменить, тема будет вынесена на заседание правительства.
Вопрос отмены встал в результате того, что многие крупные ДТП в стране, в том числе случившиеся в последнее время, случились из-за проезда транспортных средств на желтый свет светофора. В частности, по этой причине девять человек погибли и еще 21 пострадал во вторник в аварии в Кривом Роге, где столкнулись легковой автомобиль Mazda, микроавтобус и автобус. Водитель легкового автомобиля, как оказалось, попытался проехать на «предупреждающий» сигнал.
В прошлом году в Харькове произошла еще одна авария, тогда внедорожник выбросило на толпу пешеходов. В итоге пять человек погибли, еще шесть получили ранения и травмы. Причиной стало то, что один из автомобилей на перекрестке также начал движение на желтый сигнал.
Как написал Лавренюк, в настоящее время многие страны отказываются от желтого сигнала, оставляя только красный и зеленый. Замминистра уверен в целесообразности такой меры, отмечая необходимость «самой жесткой ответственности» за проезд на запрещающий сигнал светофора.
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