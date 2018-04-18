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Иномарка с нетрезвым водителем перевернулась на вологодской трассе
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Иномарка с нетрезвым водителем перевернулась на вологодской трассе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Серьезные травмы получили пассажиры автомобиля. Авария произошла накануне в 14.30 на 9 км автодороги Шексна-Сизьма.
По предварительным данным, 33-летний водитель «Киа Сид» был нетрезв. По этой причине он не справился с управлением, съехал в кювет, где машина несколько раз перевернулась. Сам нарушитель не пострадал.
А вот два его нетрезвых пассажира получили серьезные травмы. 40-летнего мужчину с ушибами грудного и поясничного отделов позвоночника, грудной клетки доставили в Шекснинскую ЦРБ. 36-летняя женщина получила ушиб грудной клетки. Врачи ее осмотрели и направили на больничный.
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