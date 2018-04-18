Иномарка с нетрезвым водителем перевернулась на вологодской трассе

Серьезные травмы получили пассажиры автомобиля. Авария произошла накануне в 14.30 на 9 км автодороги Шексна-Сизьма.

По предварительным данным, 33-летний водитель « Киа Сид» был нетрезв. По этой причине он не справился с управлением, съехал в кювет, где машина несколько раз перевернулась. Сам нарушитель не пострадал.

А вот два его нетрезвых пассажира получили серьезные травмы. 40-летнего мужчину с ушибами грудного и поясничного отделов позвоночника, грудной клетки доставили в Шекснинскую ЦРБ. 36-летняя женщина получила ушиб грудной клетки. Врачи ее осмотрели и направили на больничный.