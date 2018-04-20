Ещё
В Таиланде 32 человека ранены в ДТП с автобусом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Таиланде два человека погибли и 32 ранены в ДТП с автобусом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Две женщины погибли, еще 32 человека получили ранения различной степени тяжести в ДТП с рейсовым междугородним автобусом, следовавшим из провинции Так на севере Таиланда в Бангкок, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал страны.
Авария произошла в ночь с четверга на пятницу. Автобус на большой скорости вылетел с трассы и перевернулся. Погибли две женщины — гражданка Таиланда и гражданка Мьянмы. Еще 32 человека, находившиеся в автобусе, включая водителя, были доставлены в ближайшую больницу. После оказания медицинской помощи в больнице остались шесть человек с тяжелыми травмами и ранениями средней степени тяжести, сообщает телеканал.
По словам полицейских, расследующих инцидент, водитель автобуса заявил, что пытался увернуться от мотоцикла, "подрезавшего" автобус, и не справился с управлением. Однако водителя подозревают в том, что он мог заснуть за рулем, говорится в сообщении.
Телеканал не сообщает, были ли в транспортном средстве граждане других государств, кроме Таиланда и Мьянмы, граница с которой проходит вблизи пункта отправления автобуса.
РИА Новости: последние новости
В Москве ликвидировали провал грунта на Новом Арбате При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек Протесты в Ереване: оппозиция против бывшего президента
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор2
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску155
Девушке в багажнике авто сломали ноги
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение