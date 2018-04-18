Компоненты минерального барьера привезли на полигон ТБО «Ядрово» из Голландии 

Грузовик с компонентами минерального барьера для проведения работ по дегазации прибыл из Голландии на полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.
Как уточнил сотрудник пресс-службы министерства экологии Московской области, компоненты минерального барьера Trisoplast будут укладываться вокруг готовых колодцев для сбора свалочного газа. Они представляет собой смесь песка, бентонита и специальных полимеров, которая после насыщения водой характеризуется высокой адгезией. В результате образуется гибкое газо— и водонепроницаемое покрытие.
«Машина привезла минеральный барьер специально из Голландии. Скоро привезут сам колодец, системы клапанов. Они уже на границе с Польшей. Завтра приедут машины со стичером, его обычно два дня растаможивают», — сказал журналистам акционер полигона «Ядрово» Алексей Волошин.
Он отметил, что машину с компонентами минерального барьера в среду растаможили оперативно — в течение часа. Всего над подготовкой полигона к дегазации работают специалисты как из Голландии, так и российские кадры — всего около 20 человек.
«Представители из Голландии планируют обучить у нас кадры. К 15 июня мы планируем завершить процесс монтажа и начать дегазацию», — заключил Волошин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.