Машина с материалом для дегазации прибыла на полигон «Ядрово»

Грузовик с материалом из Голландии для дегазации прибыл на полигон «Ядрово». Ранее машина оперативно прошла таможенный пост в Волоколамском районе.

Фура доставила 20 тонн материала для минерального барьера Trisoplast. Это песок, бетонит и специальные полимеры. Материал будет укладываться поверх готовых колодцев для сбора свалочного газа.

Машины с оборудованием для дегазации выехали из Амстердама в пятницу, 13 апреля. Система, которую внедрят в «Ядрово», продублируют и на вторую карту. Это позволит не допустить образования новых разломов и выбросов газа.