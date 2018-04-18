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Машина с материалом для дегазации прибыла на полигон «Ядрово»
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Машина с материалом для дегазации прибыла на полигон «Ядрово» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Грузовик с материалом из Голландии для дегазации прибыл на полигон «Ядрово». Ранее машина оперативно прошла таможенный пост в Волоколамском районе.
Фура доставила 20 тонн материала для минерального барьера Trisoplast. Это песок, бетонит и специальные полимеры. Материал будет укладываться поверх готовых колодцев для сбора свалочного газа.
Машины с оборудованием для дегазации выехали из Амстердама в пятницу, 13 апреля. Система, которую внедрят в «Ядрово», продублируют и на вторую карту. Это позволит не допустить образования новых разломов и выбросов газа.
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