Предпоследний грузовик с оборудованием для системы дегазации прибыл на полигон «Ядрово»

На мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области в среду из Голландии доставили один из двух последних грузовиков с трубами для системы дегазации, передает корреспондент РИАМО

«Привезли очень полезное оборудование для системы дегазации, которое будет монтироваться специалистами из Голландии. Оно газосборное: будет собирать свалочный газ и любые другие газы», — сообщил представитель полигона «Ядрово» Алексей Волошин.

Установка нового оборудования в ближайшем времени положительно отразится на деятельности полигона, отметил Волошин.

«Это будет система дегазации, которая лучшая в мире», — добавил Волошин.

Сейчас на полигоне происходит сборка стичера. В ближайшие день-два его планируется навесить и приступить к проколам.

Ранее сообщалось, что специалисты разметили газоносные поля на теле полигона.