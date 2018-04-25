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Предпоследний грузовик с оборудованием для системы дегазации прибыл на полигон «Ядрово»
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Предпоследний грузовик с оборудованием для системы дегазации прибыл на полигон «Ядрово» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области в среду из Голландии доставили один из двух последних грузовиков с трубами для системы дегазации, передает корреспондент РИАМО.
«Привезли очень полезное оборудование для системы дегазации, которое будет монтироваться специалистами из Голландии. Оно газосборное: будет собирать свалочный газ и любые другие газы», — сообщил представитель полигона «Ядрово» Алексей Волошин.
Установка нового оборудования в ближайшем времени положительно отразится на деятельности полигона, отметил Волошин.
«Это будет система дегазации, которая лучшая в мире», — добавил Волошин.
Сейчас на полигоне происходит сборка стичера. В ближайшие день-два его планируется навесить и приступить к проколам.
Ранее сообщалось, что специалисты разметили газоносные поля на теле полигона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.
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