Ещё
Все оборудование из Голландии для дегазации «Ядрово» доставят в понедельник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все оборудование из Голландии для дегазации «Ядрово» доставят в понедельник 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Оператор полигона «Ядрово» Максим Конопко сообщил, что голландское оборудование для проведения активной дегазации привезут в Волоколамск в ближайший понедельник. Такое заявление он сделал во время заседания межведомственного штаба с участием общественности и экспертов при спецпредставителе губернатора по вопросам экологии.
Зачитываю сообщение от специалистов, которые сопровождают технику. Мы на границе. К понедельнику приедем в Волоколамск
— Максим Конопко.
Группа голландских специалистов прибыла в Волоколамск еще несколько дней назад. Они уже осмотрели полигон и оценили работу, которую выполнили российская сторона по подготовке к процедуре дегазации.
Часть техники уже прибыла в город для начала необходимых работ. Остальное оборудование еще в пути.
Голландское оборудование Multriwell, предназначено для процедуры активной дегазации, которую проведут на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. В минувшую пятницу, 20 апреля, пять автомобилей уже выехали в Россию. На полигоне проводят подготовку для установления оборудования. По завершении этих работ голландские специалисты начнут проколы тела полигона специальной иглой для последующего отвода газа, который поступит в специальный цех, где его переработают в энергию.
360tv.ru: последние новости
Работы по восстановлению проезжей части Нового Арбата завершены Поезд сбил мужчину с ребенком в Татарстане Грузовик загорелся на пересечении МКАД и Каширского шоссе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США66
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Водительские права подорожают в полтора раза6
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение