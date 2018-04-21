Все оборудование из Голландии для дегазации «Ядрово» доставят в понедельник

Оператор полигона «Ядрово» Максим Конопко сообщил, что голландское оборудование для проведения активной дегазации привезут в Волоколамск в ближайший понедельник. Такое заявление он сделал во время заседания межведомственного штаба с участием общественности и экспертов при спецпредставителе губернатора по вопросам экологии.

Зачитываю сообщение от специалистов, которые сопровождают технику. Мы на границе. К понедельнику приедем в Волоколамск

— Максим Конопко.

Группа голландских специалистов прибыла в Волоколамск еще несколько дней назад. Они уже осмотрели полигон и оценили работу, которую выполнили российская сторона по подготовке к процедуре дегазации.

Часть техники уже прибыла в город для начала необходимых работ. Остальное оборудование еще в пути.

Голландское оборудование Multriwell, предназначено для процедуры активной дегазации, которую проведут на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. В минувшую пятницу, 20 апреля, пять автомобилей уже выехали в Россию. На полигоне проводят подготовку для установления оборудования. По завершении этих работ голландские специалисты начнут проколы тела полигона специальной иглой для последующего отвода газа, который поступит в специальный цех, где его переработают в энергию.