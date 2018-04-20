Пенсионерке из Калининграда грозит тюрьма за фиктивную прописку мигрантов

Калининградка может сесть в тюрьму на три года за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает пресс-служба областного управления МВД

Заработать на незаконной регистрации решила 55-летняя жительница Калининграда.

Участковые выяснили, что в своей квартире на ул. Каштановая аллея она прописала четырёх граждан одной из республик Средней Азии. При этом она и не планировала пускать их жить. То, что иностранцы не появлялись в квартире, подтвердили соседи и другие очевидцы.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи включает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет», — отметили в МВД.