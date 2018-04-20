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Пенсионерке из Калининграда грозит тюрьма за фиктивную прописку мигрантов
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Пенсионерке из Калининграда грозит тюрьма за фиктивную прописку мигрантов 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
Калининградка может сесть в тюрьму на три года за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Заработать на незаконной регистрации решила 55-летняя жительница Калининграда.
Участковые выяснили, что в своей квартире на ул. Каштановая аллея она прописала четырёх граждан одной из республик Средней Азии. При этом она и не планировала пускать их жить. То, что иностранцы не появлялись в квартире, подтвердили соседи и другие очевидцы.
«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи включает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет», — отметили в МВД.
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