Alibaba Group начала разработку беспилотных автомобилей

Alibaba Group начало работу над разработкой новинок, беспилотных автомобилей, которые будут оснащены автономной системой, это не первая попытка компании выйти с автомобилями на автомобильный рынок.

Самоуправляемый автомобиль будут разрабатывать в лаборатории, оснащенной искусственным интеллектом, также планируется дополнительно вовлечь в процесс 50 сотрудников, которые ранее уже освоили данную область автопроизводства.

Целью компании в настоящее время, является выход на автомобильный рынок с авто новинкой, которой нет еще не у одного автопроизводителя и занять лидирующие позиции по выпуску авто без управления человека.