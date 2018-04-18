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Alibaba Group начала разработку беспилотных автомобилей
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Alibaba Group начала разработку беспилотных автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Alibaba Group начало работу над разработкой новинок, беспилотных автомобилей, которые будут оснащены автономной системой, это не первая попытка компании выйти с автомобилями на автомобильный рынок.
Самоуправляемый автомобиль будут разрабатывать в лаборатории, оснащенной искусственным интеллектом, также планируется дополнительно вовлечь в процесс 50 сотрудников, которые ранее уже освоили данную область автопроизводства.
Целью компании в настоящее время, является выход на автомобильный рынок с авто новинкой, которой нет еще не у одного автопроизводителя и занять лидирующие позиции по выпуску авто без управления человека.
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