Пробки в Москве достигли восьми баллов

По его данным, затруднения на МКАД образовались на северо-западе (в том числе на примыкающих Ленинградском и Новорижском шоссе), западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке магистрали. В пределах МКАД зафиксированы затруднения на Ленинградском и Каширском шоссе, на дублере Ломоносовского проспекта, на ул. Алабяна, ул. Мосфильмовская, ул. Профсоюзная, ул. Люблинская, ул. Верхние Поля, ул. Бориса Галушкина, ул. Бутырская, на проспекте Андропова, на Волгоградском и Рязанском проспектах, на шоссе Энтузиастов и проспекте Мира.

Третье транспортное кольцо загружено на всей протяженности за исключением участков в районах Пресненский (внешняя сторона), Донской (внешняя), Даниловский (внешняя), Басманный (внутренняя).

В центре загружены все основные магистрали, включая Садовое кольцо, улицы и набережные в Таганском районе, ул. Тверская, ул. Новый Арбат, ул. Воздвиженка, Никитский бульвар, Большой Козихинский пер., Цветной бульвар, Большой Сухаревский пер., ул. Сретенка, ул. Большая Лубянка, ул. Мясницкая, Новая площадь, ул. Большая Полянка, ул. Большая Ордынка.

По прогнозам сервиса, к 19:00 загруженность дорог достигнет девяти баллов.