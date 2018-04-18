Более 500 сотрудников были приняты в штат Мострансавто с начала года

Штат водителей ГУП Московской области «Мострансавто» пополнился более чем на 500 сотрудников с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе предприятия.

«Более 8,5 тыс. водителей, обладающих правами категории «D», работают в ГУП МО «Мострансавто» по состоянию на сегодняшний день. Из них более 500 работников данного профиля пришли на предприятие с начала года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потребность в наборе на сегодняшний день выполнена более чем на 50%, но в некоторых филиалах по-прежнему требуются водители автобусов, например в Ступино, Люберцах, Можайске, Коломне и Дмитрове.

«Напомним, с начала года предприятие проводит масштабную кампанию по набору водителей, благодаря которой в филиалы удалось привлечь высококвалифицированные кадры. Кроме того, в Мострансавто активно развивается программа переподготовки водителей. Любой обладатель прав категорий «B» или «C» может бесплатно обучиться на категорию «D». При этом во время обучения кандидатам выплачивается стипендия», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на предприятии широко развиты программы стажировок под руководством опытных сотрудников и повышения водительского мастерства, проводится обучение на различных видах автобусного транспорта. Также водителям предоставляется возможность льготного отдыха и прохождения реабилитационных программ в подведомственном пансионате предприятия «Нара». Для детей работников предлагаются путевки в оздоровительные лагеря.

«Кроме того, особое внимание уделяется формированию кадрового резерва — на предприятии создана центральная база данных кандидатов. В нее входят соискатели, которые соответствуют требованиям компании, но по тем или иным причинам пока не могут быть трудоустроены», — добавили в пресс-службе.