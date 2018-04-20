Около 2 тыс. сотрудников Мострансавто примут участие в субботнике 21 апреля

Порядка 2 тыс. сотрудников Мострансавто примут участие в субботнике 21 апреля, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Коллектив Мострансавто — около 2 тыс. сотрудников — в эту субботу, 21 апреля, примут участие в празднике труда Подмосковья — общеобластном субботнике, который проводится во всех муниципалитетах региона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что совместными усилиями будут приведены в порядок территория филиалов, наружные вывески, фасады и окна зданий. Запланированы работы по озеленению, обрезке и побелке деревьев. Особое внимание будет уделено благоустройству внутренних помещений общего пользования автовокзалов и автостанций предприятия, а также совместных с муниципалитетами территорий.

Субботник проходит в рамках мероприятий по благоустройству, которые стартовали в Московской области 14 апреля. В 2017 г. в областных субботниках приняли участие более 1,3 млн жителей Подмосковья.