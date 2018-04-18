ЧП в центре Москвы парализовало движение

Дорожно-транспортное происшествие на Новом Арбате ограничено — на улице провалился асфальт. Провал случился около 14.00 в двух левых полосах, для проезда теперь пригодна только правая полоса. Из-за этого ЧП образовалась огромная пробка, машины выстроились в очередь от улицы Воздвиженка до Новинского бульвара. На месте происшествия уже работают коммунальные службы, которые сейчас выясняют, что вызвало провал грунта. Водителей предупреждают о многокилометровых заторах и предлагают выбирать пути объезда.