В Краснодаре рецидивист угнал иномарку, наняв мастера по вскрытию замков

Мужчина украл Nissan Qashqai с улицы Рахманинова.

С заявлением о краже принадлежащего ей автомобиля в полицию обратилась жительница Краснодара. Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Владелица иномарки объяснила, что несколько дней машина стояла припаркованной во дворе многоквартирного дома. Оттуда. Как выяснилось позже, ее и украл ранее житель Туапсе. Он несколько дней наблюдал за автомобилем и поняв, что им не пользуются, решился на угон. Чтобы открыть иномарку. Злоумышленник нашел через интернет мастера, специализирующегося на вскрытии автомобильных замков. За вскрытие дверей и новый ключ он заплатил 10 тысяч рублей, а саму иномарку продал за 100 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Похититель арестован, автомобиль изъят у новых владельцев и возвращен хозяйке.