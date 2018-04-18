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В Краснодаре рецидивист угнал иномарку, наняв мастера по вскрытию замков
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В Краснодаре рецидивист угнал иномарку, наняв мастера по вскрытию замков 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Мужчина украл Nissan Qashqai с улицы Рахманинова.
С заявлением о краже принадлежащего ей автомобиля в полицию обратилась жительница Краснодара. Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Владелица иномарки объяснила, что несколько дней машина стояла припаркованной во дворе многоквартирного дома. Оттуда. Как выяснилось позже, ее и украл ранее житель Туапсе. Он несколько дней наблюдал за автомобилем и поняв, что им не пользуются, решился на угон. Чтобы открыть иномарку. Злоумышленник нашел через интернет мастера, специализирующегося на вскрытии автомобильных замков. За вскрытие дверей и новый ключ он заплатил 10 тысяч рублей, а саму иномарку продал за 100 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Похититель арестован, автомобиль изъят у новых владельцев и возвращен хозяйке.
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