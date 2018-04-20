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Изменились правила предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг
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Изменились правила предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию. Постановление об этом опубликовано на официальном правительства.
Как отмечается в пояснительных материалах к документу, это решение обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения — целевой модели рынка тепловой энергии.
В частности, в ценовых зонах теплоснабжения предусматривается переход от госрегулирования всех тарифов по снабжению теплом к установлению только предельного уровня цены для конечного потребителя. Она будет определяться ценой поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (так называемая альтернативная котельная).
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