Изменились правила предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг

Совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию. Постановление об этом опубликовано на официальном правительства.

Как отмечается в пояснительных материалах к документу, это решение обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения — целевой модели рынка тепловой энергии.

В частности, в ценовых зонах теплоснабжения предусматривается переход от госрегулирования всех тарифов по снабжению теплом к установлению только предельного уровня цены для конечного потребителя. Она будет определяться ценой поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (так называемая альтернативная котельная).