В Волгограде за день угнали две иномарки: разыскиваются подозреваемые

В минувший понедельник сразу двое волгоградцев лишились своих автомобилей. Неизвестные угнали машины в Центральном и Дзержинском районах.

Как сообщили РИА34 в региональной полиции, 16 апреля около пяти часов вечера от дома № 2 по улице Московской в Дзержинском районе угнали автомобиль «Кио Рио» белого цвета с госномером С 067 ТВ 34 регион. У иномарки установлена, штатная сигнализация, заводские диски, половина салона тонирована.

— В этот же день, около восьми часов вечера в отдел полиции по Центральному району поступило сообщение об угоне « Тойоты Раф4», которая была припаркована около дома № 93 по улице Рокоссовского, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Номер иномарки — М 906 РК 34 регион, красного цвета, диски штатные заводские.

Если вам что-либо известно о лицах, причастных к кражам этих автомобилей, либо о местонахождении транспортных средств, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам «02» или 93-21-31, 93-77-75.