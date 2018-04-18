Ещё
В Волгограде за день угнали две иномарки: разыскиваются подозреваемые
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде за день угнали две иномарки: разыскиваются подозреваемые 

ria34.ru 52 минуты назад
В минувший понедельник сразу двое волгоградцев лишились своих автомобилей. Неизвестные угнали машины в Центральном и Дзержинском районах.
Как сообщили РИА34 в региональной полиции, 16 апреля около пяти часов вечера от дома № 2 по улице Московской в Дзержинском районе угнали автомобиль «Кио Рио» белого цвета с госномером С 067 ТВ 34 регион. У иномарки установлена, штатная сигнализация, заводские диски, половина салона тонирована.
— В этот же день, около восьми часов вечера в отдел полиции по Центральному району поступило сообщение об угоне «Тойоты Раф4», которая была припаркована около дома № 93 по улице Рокоссовского, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Номер иномарки — М 906 РК 34 регион, красного цвета, диски штатные заводские.
Если вам что-либо известно о лицах, причастных к кражам этих автомобилей, либо о местонахождении транспортных средств, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам «02» или 93-21-31, 93-77-75.
ria34.ru: последние новости
В Урюпинском районе мотоциклист вылетел с трассы и опрокинулся в кювет За вечер пятницы в Волгограде полицейские оштрафовали 100 водителей В Волгограде 9-летний школьник попал под колеса Mitsubishi
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Арбат ушел под землю20
Росгвардеец напал на водителя «Оки»34
Казахстан закрыл границу с Россией81
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение