Украина собирается отменить жёлтый сигнал светофора 

Украинские власти задумались об отмене жёлтого сигнала светофора. Об этом сообщает RT, ссылаясь на «Украинские новости». Отмечается, что проработать данные вопрос решили после ДТП в Кривом Роге — в аварии погибли 9 человек. По имеющейся информации, во время инцидента на светофоре был жёлтый сигнал.
Источник отмечает, что рассмотрением вопроса займутся министерство внутренних дел, министерство инфраструктуры, государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор», национальная полиция, а также госслужба по безопасности на транспорте. Они же в случае необходимости внесут соответствующий документ на рассмотрение правительства.
Напомним, в Кривом Роге 18 апреля объявлено днем траура в связи с гибелью в ДТП 9 человек. Авария с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла накануне. В результате ДТП также пострадал 21 человек, подчёркивает РИА Новости.