Украина собирается отменить жёлтый сигнал светофора

Украинские власти задумались об отмене жёлтого сигнала светофора. Об этом сообщает RT, ссылаясь на «Украинские новости». Отмечается, что проработать данные вопрос решили после ДТП в Кривом Роге — в аварии погибли 9 человек. По имеющейся информации, во время инцидента на светофоре был жёлтый сигнал.

Источник отмечает, что рассмотрением вопроса займутся министерство внутренних дел , министерство инфраструктуры, государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор», национальная полиция, а также госслужба по безопасности на транспорте. Они же в случае необходимости внесут соответствующий документ на рассмотрение правительства.