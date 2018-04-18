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В Петербурге госпитализировали школьника после удара по голове
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В Петербурге госпитализировали школьника после удара по голове 

АиФ Санкт-Петербург 49 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге школьник оказался в больнице после удара по голове, пишет ГУ МВД по Петербургу.
18 апреля 2018 года в полицию позвонили из детской городской больницы. Врачи сообщили, что к ним поступил 11-летний мальчик из школы по Новоколомяжскому проспекту в состоянии средней степени тяжести.
Школьник рассказал, что во время прогулки знакомый ударил его по голове. После этого ему стало плохо. Родители мальчика уже написали заявление в полицию.
Следователи проверяют обстоятельства инцидента. Им предстоит узнать, как ребенок получил травму, и где были взрослые в это время.
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