В Челябинской области в ДТП погибли ребенок и двое взрослых

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр — РИА Новости . Два легковых автомобиля столкнулись в среду на трассе в Челябинской области, в результате ДТП погибли три человека, еще шесть получили ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. "В среду около 14.35 (12.35 мск) на 95 километре автодороги Челябинск-Троицк водитель автомобиля " Лада Калина", двигаясь в сторону Челябинска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем " Лада Гранта ". По предварительной информации, в результате ДТП в автомобиле «Лада Калина» погибли три человека, в том числе ребенок", — говорится в сообщении. Кроме того, в ДТП пострадали шесть человек, трое из них — несовершеннолетние, уточняется в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД , устанавливаются обстоятельства аварии. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Южноуральска. Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?