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Страсти по автобусам
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Страсти по автобусам 

ТВ-МИГ 42 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Безопасностью пассажирских перевозок обеспокоены в региональной Госавтоинспекции. Автобусные гонки во внимание инспекторов дорожного движения попали довольно-таки давно. Чтобы поумерить пыл лихачей, не так давно во Владимире проводились специальные рейдовые мероприятия, на которых инспектора отслеживали соблюдение водителями автобусов правил дорожного движения.
На прошлой неделе инспекторы провели рейд на автовокзале и….остались не с пустыми руками. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили грубейшее нарушение, как говорят чиновники, в эксплуатации транспортного средства. Автобус, выполнявший пассажирский перевозки по маршруту «Владимир — Собинка», оказался с неисправными тормозами. Часть маршрута ему приходиться преодолевать по федеральной трассе «М7», на которой частенько случаются аварии.
К слову, неисправность тормозной системы автоматически запрещает выходить автобусу в рейс, так как в случае аварии на кону стоят человеческие жизни. Видимо, коммерсанты, выполняющие транспортные перевозки, думают вначале о наживе, а уже потом о безопасности. Но досталось в результате проверки водителю автобуса и ответственному лицу, выпускающему транспорт на линию. Обоих наказали штрафами: шоферу — 500 рублей, а второму мужчине как минимум придётся раскошелиться на 5 тысяч рублей.
В Госавтоинспекции подчёркивают, что продолжат «охоту» за автобусами.
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