Парковки в центре Екатеринбурга станут платными

Все парковочные места в пределах Малого транспортного кольца в Екатеринбурге станут платными. Об этом сообщил зампредседателя комитета по транспорту городской администрации Сергей Яскевич.

«Мы делаем это не для того, чтобы нажиться, а чтобы снизить уровень пробок в городе. В центр города приезжают люди из соседних муниципалитетов, оставляют там машины. Это неправильно», — рассказал Яскевич.

Увеличение платных парковок собираются включить в план развития города до 2030 года. Конкретные сроки реализации проекта станут известны позже.