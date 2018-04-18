Парковки в центре Екатеринбурга станут платными 

Все парковочные места в пределах Малого транспортного кольца в Екатеринбурге станут платными. Об этом сообщил зампредседателя комитета по транспорту городской администрации Сергей Яскевич.
«Мы делаем это не для того, чтобы нажиться, а чтобы снизить уровень пробок в городе. В центр города приезжают люди из соседних муниципалитетов, оставляют там машины. Это неправильно», — рассказал Яскевич.
Увеличение платных парковок собираются включить в план развития города до 2030 года. Конкретные сроки реализации проекта станут известны позже.
На прошлой неделе стало известно об отставке начальника управления ГИБДД по Свердловской области Юрия Демина, который выступал против введения в городе платных парковочных мест и выделенных полос для общественного транспорта. Из-за конфликта Демина и городских чиновников проект фактически провалился: сотрудники ГИБДД не штрафовали водителей, которые отказывались оплачивать стоянку.