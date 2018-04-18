На Уралмаше водитель «шестерки» сбил 10-летнюю девочку

Сегодня днем возле дома на Бакинских Комиссаров, 173 под колеса машины попала 10-летняя девочка. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 19-летний водитель рассказал, что ехал по Бакинских Комиссаров со скоростью 30–40 км/ч, светофор на перекрестке не работал.

— Он продолжил движение — и неожиданно увидел девочку, которая перебегала дорогу справа налево по ходу движения машины, — рассказали в Госавтоинспекции . — Водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Удар пришелся левым передним крылом автомобиля.

Девочка упала на капот, а потом скатилась на асфальт. Ее увезли в девятую больницу, там врачи констатировали травму головы. Вместе с девочкой дорогу переходил ее младший брат (дети направлялись в школу), но он шел чуть позади и, к счастью, травм не получил. Светофор на перекрёстке не работал из-за аварии на электросетях, уточнили в ГИБДД. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В ведомстве добавили, что в апреле в Екатеринбурге произошло уже 5 ДТП, в которых пострадали дети. Вчера в Академическом водитель Mitsubishi Pajero сбил восьмилетнего велосипедиста.

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